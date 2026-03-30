СМИ: подозреваемый в насилии над детьми во Владикавказе пытался свети счеты с жизнью

Baza: педофил из Владикавказа собирался покончить с собой

Во Владикавказе мужчина, подозреваемый в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении двух мальчиков, пытался свети счеты с жизнью. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«49-летний Антон Ш. был задержан и после допроса отправлен в изолятор временного содержания, где в тот же вечер совершил попытку <...>. Сотрудники вовремя заметили это и вызвали медиков. Мужчину спасли, он был оперативно доставлен в республиканскую больницу, где ему оказали первую помощь», — говорится в посте.

Как выяснили журналисты, госпитализация не потребовалась, фигуранта уже доставили обратно в следственный изолятор.

О задержании мужчины 28 марта сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии. По данным следствия, преступления относятся к периоду с августа 2025 года по январь 2026 года. Арестованный проводил платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними и совершил сексуальное насилие над двумя своими воспитанниками.

Арестованному вменяют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Это преступление считается особо тяжким, и в случае признания виновным мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее мужчина преследовал российскую школьницу и надругался над ней в лифте.