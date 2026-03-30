В Думу внесли законопроект о противодействии уклонению от уплаты налогов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на противодействие уклонению от уплаты налогов и обеспечение полноты их уплаты. Об этом следует из думской базы.

Документ предусматривает введение контроля за ценами на товары, ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для расчета НДС, а также обязательное присвоение ИНН всем владельцам банковских счетов.

Кроме того законопроект позволит налоговой службе получать данные о гражданах, ведущих незадекларированный бизнес.

Накануне газета «Коммерсантъ» писала, что Федеральная налоговая служба России якобы начала считать банковский кешбэк инвестиционным доходом и взимать с него повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 15%. В 2025 году житель России Никита Стариков, разместивший около 8 миллионов рублей на вкладах, получил уведомление от налоговой инспекции о доначислении НДФЛ.

Ранее в Госдуме не поддержали налог на выезд россиян за границу.

 
