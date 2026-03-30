У фигуристки Радионовой и футболиста Кучаева родилась вторая дочь

Фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями во второй раз

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова и футболист «Ростова» Константин Кучаев стали родителями во второй раз. Совместную фотографию они опубликовали в социальных сетях.

У пары родилась вторая дочь.

О беременности фигуристки стало известно в конце ноября 2025 года. Тогда спортсменка подписала свою публикацию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фразой «Любовь творит чудеса».

Пара вместе с 2020 года. Радионова, которая сейчас работает тренером, 31 декабря 2022 года объявила о помолвке с Кучаевым, который сделал ей предложение во время совместного отдыха, в 2023 году они поженились.

В мае 2024 года у Радионовой и Кучаева родилась дочь. О своей беременности фигуристка рассказала только в апреле, скрывая до этого свое положение.

26-летняя Радионова имеет в своем активе два серебра и бронзу чемпионата Европы. В 2020 году она завершила карьеру. Кучаев выступает за «Ростов» с 2024 года, большую часть карьеры он провел в московском ЦСКА, вместе с армейцами он завоевал Кубок России. Также футболист играл за казанский «Рубин» и нижегородский «Пари НН».

Ранее фигуристка Аделия Петросян заявила, что потеряла паспорт и ключи от квартиры в Милане.