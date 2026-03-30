«Возмутительнейший эпизод»: Слуцкий о поведении тренера «Балтики» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который работает в Китае, в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскритиковал поведение наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с армейским клубом.

«Я очень высоко Андрея Викторовича оцениваю как тренера, как играет «Балтика». Это глупо — не отдавать должное. Но, на мой взгляд, это возмутительнейший эпизод. <...> Я вообще такого ни разу в жизни не видел. И оправдывать это тем, что он хотел помочь своей команде?» — заявил он.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Решение о наказании Талалаева вынес Контрольно-дисциплинарный комитет при президенте Российского футбольного союза 20 марта — специалист пропустит четыре игры РПЛ. Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее в «Балтике» запросили полный текст по решению дисквалифицировать тренера.