Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Возмутительнейший эпизод»: Слуцкий о поведении тренера «Балтики» в матче с ЦСКА

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который работает в Китае, в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!» раскритиковал поведение наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с армейским клубом.

«Я очень высоко Андрея Викторовича оцениваю как тренера, как играет «Балтика». Это глупо — не отдавать должное. Но, на мой взгляд, это возмутительнейший эпизод. <...> Я вообще такого ни разу в жизни не видел. И оправдывать это тем, что он хотел помочь своей команде?» — заявил он.

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Оба тренера получили красные карточки.

Решение о наказании Талалаева вынес Контрольно-дисциплинарный комитет при президенте Российского футбольного союза 20 марта — специалист пропустит четыре игры РПЛ. Челестини по итогам пропустил только одну игру — с махачкалинским «Динамо», которая состоялась 21 марта.

Ранее в «Балтике» запросили полный текст по решению дисквалифицировать тренера.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!