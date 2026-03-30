Пассажир, в которого «вселился призрак», во время полета пытался открыть аварийный выход

В Индии пассажир дважды пытался открыть дверь аварийного выхода во время полета

Пассажир индийской авиакомпании IndiGo дважды пытался открыть аварийный выход во время полета. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел 28 марта, когда Airbus A321 с более чем 100 людьми на борту следовал из Бангалора в Варанаси. Мужчина по имени Мохаммад Аднан вскочил с места через 15 минут после взлета, но бортпроводникам удалось успокоить пассажира.

Однако при заходе на посадку, когда самолет уже находился на высоте 150 метров, дебошир снова рванул к двери. Пилоты ушли на второй круг и благополучно посадили самолет. В результате никто не пострадал, но очевидцы признались, что испытали сильный стресс.

По прибытии нарушителя передали полиции. Во время допроса Аднан заявил, что в него вселился призрак, который и заставил его действовать. Мужчину задержали, расследование продолжается.

