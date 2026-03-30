«Локомотив» вновь обыграл «Спартак» в Кубке Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в четвертом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт», завершилась с результатом 2:0. В составе ярославской команды отличились Рушан Рафиков, который открыл счет в матче уже на 19-й секунде, и Максим Березкин, отличившийся на 32-й минуте.

По ходу матча два гола «Спартака» были отменены после запросов тренерского штаба «Локомотива».

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу ярославского клуба. Пятый матч будет проведен в Ярославле 1 апреля, начало — 19:30 мск. Шестая игра серии, если в ней будет необходимость, состоится в Москве 3 апреля.

В регулярном чемпионате КХЛ «Локомотив» занял первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Спартак» — восьмую.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее ЦСКА обыграл СКА и упрочил лидерство в серии Кубка Гагарина.

 
