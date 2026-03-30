Над регионами РФ сбили 98 беспилотников

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Над российскими регионами были сбиты 98 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 41 БПЛА был сбит над территорией Брянской области, 23 — над Курской областью, 20 — над Белгородской областью и 14 над Смоленской областью.

Информации о разрушениях и пострадавших ведомство не приводит.

26 марта Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для украинских беспилотников для атак на российские регионы. По информации канала, альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу ВСУ. Он включает облет территории Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее в Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!