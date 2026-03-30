Названы самые эффективные упражнения для улучшения сна

Регулярные занятия йогой могут быть эффективнее других видов физической активности для борьбы с нарушениями сна. К такому выводу пришли ученые из Харбинского спортивного университета. Работа опубликована в журнале Sleep and Biological Rhythms (SBR).

Исследователи проанализировали данные 30 рандомизированных клинических испытаний с участием более 2,5 тысячи человек с проблемами сна из разных стран. Сравнивались различные виды активности — ходьба, силовые тренировки, аэробные нагрузки, а также традиционные практики вроде цигун и тайцзи.

Лучшие результаты показала йога. По данным анализа, наиболее эффективным оказался режим: занятия высокой интенсивности продолжительностью до 30 минут два раза в неделю. Улучшение сна наблюдалось уже через 8–10 недель.

Ходьба заняла второе место по эффективности, за ней следуют силовые упражнения. При этом исследование подчеркивает, что не только длительность, но и тип нагрузки играет важную роль.

Ученые отмечают, что точный механизм влияния йоги на сон пока не до конца понятен. Однако есть несколько возможных объяснений. Йога сочетает физическую нагрузку с дыхательными практиками, которые активируют парасимпатическую нервную систему — она отвечает за расслабление и восстановление организма. Кроме того, некоторые данные указывают, что йога может влиять на активность мозговых волн, способствуя более глубокому сну.

Авторы подчеркивают, что несмотря на обнадеживающие результаты, необходимы дополнительные качественные исследования, чтобы подтвердить эффект и лучше понять механизмы. При этом специалисты напоминают: универсального решения проблем со сном не существует, и разные виды активности могут по-разному влиять на людей.

