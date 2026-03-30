Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Названы самые эффективные упражнения для улучшения сна

SBR: йога — лучший вид физической активности для улучшения сна
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные занятия йогой могут быть эффективнее других видов физической активности для борьбы с нарушениями сна. К такому выводу пришли ученые из Харбинского спортивного университета. Работа опубликована в журнале Sleep and Biological Rhythms (SBR).

Исследователи проанализировали данные 30 рандомизированных клинических испытаний с участием более 2,5 тысячи человек с проблемами сна из разных стран. Сравнивались различные виды активности — ходьба, силовые тренировки, аэробные нагрузки, а также традиционные практики вроде цигун и тайцзи.

Лучшие результаты показала йога. По данным анализа, наиболее эффективным оказался режим: занятия высокой интенсивности продолжительностью до 30 минут два раза в неделю. Улучшение сна наблюдалось уже через 8–10 недель.

Ходьба заняла второе место по эффективности, за ней следуют силовые упражнения. При этом исследование подчеркивает, что не только длительность, но и тип нагрузки играет важную роль.

Ученые отмечают, что точный механизм влияния йоги на сон пока не до конца понятен. Однако есть несколько возможных объяснений. Йога сочетает физическую нагрузку с дыхательными практиками, которые активируют парасимпатическую нервную систему — она отвечает за расслабление и восстановление организма. Кроме того, некоторые данные указывают, что йога может влиять на активность мозговых волн, способствуя более глубокому сну.

Авторы подчеркивают, что несмотря на обнадеживающие результаты, необходимы дополнительные качественные исследования, чтобы подтвердить эффект и лучше понять механизмы. При этом специалисты напоминают: универсального решения проблем со сном не существует, и разные виды активности могут по-разному влиять на людей.

Ранее был назван простой способ ослабить вредные последствия бессонницы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!