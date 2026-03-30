Украина и Болгария подписали долгосрочный договор о безопасности

Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности на десять лет
Украина и Болгария подписали соглашение о безопасности, оно будет действовать в течении 10 лет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге с временным премьером Болгарии Андреем Гюровым, пишет RT.

«Подписали соглашение о безопасности между нашими странами», — сказал он.

По словам главы украинского государства, соглашение предусматривает военную поддержку Республики и совместное производство вооружений, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

До этого президент страны заявил, что Украина и Болгария готовят газовый коридор, способный пропускать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом Киев планирует, как пережить следующую зиму в условиях возможных ударов российских Вооруженных сил по его энергетической системе. Зеленский добавил, что новый маршрут должен быть готов к концу текущего года.

