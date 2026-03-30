Финляндии необходимо избавиться от военного контингента США из-за возможной эскалации конфликта между НАТО и Россией. Об этом в соцсети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Нам срочно нужно отказаться от самой большой ошибки, которая была допущена за время нашей независимости, а именно от присутствия войск США на территории Финляндии», — сказал он.

Профессор указал, что финские объекты, используемые Вашингтоном, могут стать мишенью в случае конфликта с Россией.

До этого Малинен, обращаясь к финским властям в связи с энергетическим кризисом, заявил, что Финляндия должна восстановить связи с Россией, в противном случае она уничтожит саму себя. По мнению профессора, от решения нынешнего финского руководства зависит политическое наследие страны.

Отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. 4 апреля 2023 года года страна стала 31-м членом НАТО. В ноябре того же года финские власти приняли решение о начале поэтапного закрытия границы с Россией. Официальной причиной были названы опасения по поводу «инструментальной миграции»: увеличения числа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которых Финляндия обвинила в использовании России как транзитной страны для дальнейшего следования в Европу.

