Подросток открыл стрельбу из дробовика в аргентинской школе, ранив восьмерых человек

В Аргентине 15-летний ученик открыл стрельбу в школе. 13-летний подросток не выжил, еще восемь человек ранены, сообщает ABC-CBN.

Инцидент произошел утром 30 марта во дворе школы имени Мариано Морено в городе Сан-Кристобаль провинции Санта-Фе. Нападавший пронес дробовик в чехле от гитары и выстрелил во время ежедневной церемонии поднятия флага.

«Он начал стрелять в воздух, и мы все побежали», — рассказала местной радиостанции Radio Con Vos Присцила, ученица этой школы.

Сотрудник школы обезвредил стрелка и забрал оружие. Шесть учеников получили поверхностные ранения при бегстве с места происшествия, еще двое были доставлены в больницу, один из них в тяжелом, но стабильном состоянии.

Занятия отменены, школьников отправили домой. Власти начали расследование, как отмечается, это редкий для Аргентины случай подросткового насилия «в стиле США». Личности нападавшего и пострадавших пока не разглашаются.

26 марта в Челябинске девятиклассник устроил стрельбу из арбалета в школе. Он пришел на уроки с оружием и выстрелил в голову однокласснице, а затем выпал из окна четвертого этажа. В результате падения он сломал обе ноги, а девочка получила ранение.

Ранее в Красноярске ученица устроила поджог в школе, пострадали пять детей.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
