Орбан заявил, что не пользуется смартфоном

imago stock&people/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому порталу Öt заявил, что не использует смартфон, чтобы его не могли прослушать.

По его словам, в зал заседаний Совета Европейского союза он не берет даже свой кнопочный телефон Nokia. Он также рассказал, что сильно смеялся, когда услышал, что главу венгерского МИД Петера Сийярто обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний в Евросоюзе Москве.

«Даже на встречах министров и премьеров есть смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, все слышат. Бывают редкие пункты программы, когда у всех телефоны забирают. На всех встречах, где есть мобильные телефоны, мы можем быть уверены, что это в ту же минуту становится известно тем, кто в этом заинтересован», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что на заседаниях является единственным премьером без каких-либо средств связи, через которые кто-либо мог бы подслушать происходящее в зале.

До этого газета Washington Post утверждала, что Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях глав МИД стран Европейского союза.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский молится о смене власти в Венгрии.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!