В Европе объяснили неготовность к переговорам с Россией

Евросоюз не готов к переговорам с Россией, так как они могут выявить «внутренние противоречия» и слабости внутри объединения. Об этом заявил финский политолог и бывший советник по внешней политике президента Финляндии Хиски Хауккала в интервью изданию Stern.

Хаукалла отметил, что у Европы нет «сильного и единого голоса». Поэтому он подчеркнул, что не верит в способность европейцев вести переговоры с Москвой.

«В Европе существуют опасения по поводу переговоров с Россией, поскольку считается, что они лишь выявят наши внутренние противоречия и слабости. Пока наш главный страх — это отсутствие единства, а не ситуация на Украине или будущее европейской безопасности. Я считаю, что мы не готовы к переговорам с Россией», — рассказал политолог.

По мнению Хауккалы, Москва «вполне довольна» тем, европейцы «отодвинуты на второй план». Однако он подчеркнул, что отстранение Европы от переговоров – «неудовлетворительный» факт. И для того, чтобы изменить положение дел, Европе нужны в том числе «реалистичные оценки», отметил он.

Хаукалла также добавил, что после заключения мира Европе придется наладить коммуникацию с Россией, чтобы «гарантировать», что военные учения, закупка систем вооружения и прочие действия в сфере обороны не будут «неправильно истолкованы». Кроме того, он призвал Европу не наращивать военную мощь таким образом, чтобы Россия воспринимала это как чрезмерную угрозу.

«Должно быть ясно: мы хотим лишь сдерживать Россию, а не нападать на нее», — подчеркнул он.

21 марта агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник написало, что европейские страны настаивают на своем участии в переговорах по Украине. Также в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в Европе постепенно начинает меняться отношение к переговорам с Россией.

Кроме того, газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники писала, что европейские дипломаты в феврале пытались получить место за столом переговоров, но получили отказ.

Ранее экс-госсекретарь США призвал не заключать мир на условиях России.