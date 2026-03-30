«Обыграли, и хорошо»: ветеран «Динамо» и матче России и Никарагуа

Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин оценил победу сборной России над национальной командой Никарагуа и отметил, что тренерский штаб просматривает футболистов. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Все тоже самое. Валерий Георгиевич наигрывает различные варианты состава. Продолжается просмотр игроков до возвращения официальных матчей. Обыграли Никарагуа, и хорошо. У Мали несколько игроков играют в Европе, но они не подъедут. Так-то сопротивление должно было быть гораздо серьезнее», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

