Президент Украины Владимир Зеленский предложил применить опыт Украины для разблокировки Ормузского пролива. Об этом пишет Politico.

Зеленский отметил, что Украина уже поделилась своим опытом с «Черноморским коридором» и подчеркнул, что ВСУ «весьма эффективно» справляются с его разблокировкой. И данный опыт можно применить в связи с разблокировкой Ормузского пролива, считает глава киевского режима.

«Мы подняли этот вопрос, потому что он болезненный и неотложный — как мы все видим, для всего мира. Это энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этой области, и мы подробно это обсудили», — заявил Зеленский.

Politico пишет, что стратегия Украины включает в себя защиту от воздушных атак, от морских мин и совместную работу береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений.

5 марта президент Владимир Украины Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с иранскими дронами, а также своих специалистов. В интервью Le Monde Зеленский рассказал, что США обратились к Украине за помощью в защите военных баз на Ближнем Востоке.

При этом президент США Дональд Трамп говорил, что США не нуждаются в помощи Украины в конфликте на Ближнем Востоке. Также он назвал Зеленского «последним человеком», от которого Вашингтону нужна помощь.

30 марта Трамп заявил, что США способны взять под контроль Ормузский пролив.

Ранее Зеленский рассказал об абсолютной уверенности в помощи России Ирану.