Вернувшихся из Китая туристов поместили под карантин в Калининграде

Жителей России, вернувшихся в Калининград после туристической поездки в Китай, поместили под карантин на две недели. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что пока у людей не было выявлено никаких признаков заражения вирусом. Однако необходимо, чтобы они 14 дней побыли в домашних условиях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 563 человек, 493 человек погибли, а также 910 вылечились.

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