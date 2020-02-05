Госдума приняла в I чтении законопроект об общероссийской минуте молчания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий проведение общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня, сообщает РИА «Новости».

Законопроектом предлагается в день начала Великой Отечественной войны каждый год проводить общероссийскую минуту молчания.

Авторы законопроекта уверены, что общая Минута молчания «будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны» и о мужестве многонационального народа, «не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне».