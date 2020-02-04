Экс-полковник МВД Захарченко подрался в колонии

Осужденный за взятки бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался в колонии, защита расценивает произошедшее как провокацию с целью ужесточить ему наказание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Александра Горбатенко.

По словам правозащитника, 9 января человек из отряда Захарченко ИК-5 в Мордовии напал на экс-полковника. Захарченко оттолкнул мужчину, после чего на зачинщика напали другие осужденные.

Когда на месте появились сотрудники администрации, все участники драки заявили, что избиение производил экс-полковник.

В настоящее время по данному делу проводится доследственная проверка.

Горбатенко также добавил, что начавший потасовку заключенный в настоящее время находится в больнице. По словам адвоката,мужчине могут дать документ о потере нетрудоспособности более чем на 20 дней, в связи с чем может появиться повод для возбуждения дела по статье 115 УК России (побои), это, в свою очередь, может привести к увеличению тюремного срока, если будет доказано совершение умышленного преступления.

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