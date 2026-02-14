Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский рассказал, на что пошел мир для завершения СВО

Politico: Зеленский назвал компромиссом то, что Путин не в тюрьме
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что самым большим компромиссом, на который пошел мир в вопросе урегулирования конфликта, является то, что российский лидер Владимир Путин не находится в тюрьме. Об этом пишет Politico.

«Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что по поводу идеи прекращения огня остается множество вопросов, а Москва, по его мнению, не показывает искреннего желания завершить конфликт. Он убежден, что Россия изменит свою позицию только под сильным внешним давлением.

До этого стало известно, что делегация США планирует провести в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану. Как отмечается, утром 17 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут двусторонние переговоры с иранскими представителями, а во второй половине дня примут участие в трехсторонней встрече с участием делегаций России и Украины.

Ранее Песков назвал дату и место нового раунда переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!