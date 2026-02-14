Зеленский рассказал, на что пошел мир для завершения СВО

Politico: Зеленский назвал компромиссом то, что Путин не в тюрьме

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что самым большим компромиссом, на который пошел мир в вопросе урегулирования конфликта, является то, что российский лидер Владимир Путин не находится в тюрьме. Об этом пишет Politico.

«Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что по поводу идеи прекращения огня остается множество вопросов, а Москва, по его мнению, не показывает искреннего желания завершить конфликт. Он убежден, что Россия изменит свою позицию только под сильным внешним давлением.

До этого стало известно, что делегация США планирует провести в Женеве наряду с переговорами по Украине дипломатические консультации по Ирану. Как отмечается, утром 17 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проведут двусторонние переговоры с иранскими представителями, а во второй половине дня примут участие в трехсторонней встрече с участием делегаций России и Украины.



