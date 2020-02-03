В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»

В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы зоопарка Татьяну Алексагину.

Уточняется, что решение было принято из-за того, что Зубков 20 января не явился в суд.

По словам Алексагиной, в это время Зубков находился в Москве на совещании в Минэкономразвития.

Алексагина отметила, что к делу уже подключились адвокаты.

В МВД данную информацию пока не подтвердили.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Там свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей.