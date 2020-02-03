Ростуризм: все российские организованные туристы вернулись из Китая

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Все российские организованные туристы вернулись из Китая на родину, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Последний рейс с российскими туристами приземлился в московском аэропорту Внуково утром 3 февраля 2020 года, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что все 5,6 тысяч организованных туристов вернулись из Китая в Россию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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