Омбудсмен взяла на контроль инцидент с ребенком, которого пьяная мать посадила за руль

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с несовершеннолетним россиянином, которому пьяная мать позволила сесть за руль каршерингового автомобиля, передает РИА «Новости».

Ранее Следственный комитет возбудил дело против 25-летней жительницы столицы, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка.

Омбудсмен назвала инцидент безобразием. По ее словам, у женщины ранее уже отнимали водительские права за вождение в нетрезвом виде.

Ярославская также рассказала, что в настоящее время в СИЗО находится другой ребенок, который каким-то арендовал каршеринговый автомобиль и сбил человека.

Она отметила, что за подобными ситуациями нужно следить, а также необходимо выяснять, как детям дают в аренду машины.

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