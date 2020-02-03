В зоопарк Москвы вернется забайкальский Манул

В московский зоопарк в апреле текущего года вернется Палласовый кот — манул. Об этом сообщается в Instagram зоопарка.

В настоящее время для животного готовится специальный вольер с деревянными сооружениями. Сам манул проходит карантин в филиале зоопарка в Волоколамске.

Известно, что забайкальский манул является официальным символом московского зоопарка с конца 1980-х годов. Впервые он появился в столичном парке в 1949 году.

А в 1975 году российским специалистам удалось добиться его регулярного размножения.

С тех пор в общей сложности родились более 145 котят, их потомки сейчас живут в зоопарках Америки, Европы и Азии.

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