В Карелии умер предложивший расстрелы чиновник

В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, обвинивший СМИ в клевете, которые распространили его слова о расстреле недовольных граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Артура Парфенчикова.

Отмечается, что Прокопьев скончался в воскресенье, 2 февраля.

«Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня», — сказал Парфенчиков.

По его словам, Прокопьев был профессионалом своего дела, а также отзывчивым и трудолюбивым человеком.

«Уроженец Ильинского сельского поселения, он прекрасно знал и любил свой район, многое сделал для его развития, был предан своему делу и своей малой родине», — добавил глава региона.

В ноябре 2019 года СМИ сообщали о том, что глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их. Позже чиновник назвал тиражирование своих высказываний бессовестной и лживой провокацией.

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