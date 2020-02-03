Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

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Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Соответствующий вопрос дипломату был задан журналистами издания.

«Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — сказала Броннерт.

Она также отметила, что Скрипали живы.

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