США вводят запрет на въезд для посещавших за последние 14 дней КНР иностранцев

Соединенные Штаты из-за коронавируса вводят запрет на въезд для иностранцев, которые посещали Китай за последние 14. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

Отмечается, что исключение будет сделано для тех, у кого в США есть ближайшие родственники, для лиц, постоянно проживающих в стране, а также для членов летных экипажей.

Кроме того, уточняется, что американские граждане, которые находились в провинции Хубэй в течение последних 14 дней, будут подлежать обязательному карантину сроком до 14 дней.

С 31 января было приостановлено движение всех поездов кроме курсирующих между Москвой и Пекином.

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