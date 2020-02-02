Туристка из России утонула в Таиланде
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Российская туристка утонула во время купания на пляже Патонг в Таиланде, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела местной полиции полковника Сарита Бутнонгсаенга.
34-летняя россиянка начала тонуть в 30 метрах от берега. Спасатели оказали необходимую первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.
Женщина была доставлена в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось.
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