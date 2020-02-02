Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что погода в начале февраля впервые будет близка к климатической норме.

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С — -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С — -5°С.

По его словам, холода надолго не задержатся, предположительно оттепель снова вернется в столицу в воскресенье, 9 февраля.

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