Лавров обсудил с китайским коллегой взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с его китайским коллегой Ван И, предает «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.

Главы ведомств обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, российская сторона высоко оценила меры, которые предпринимает КНР в борьбе с распространением заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 272 — вылечились.