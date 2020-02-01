Учителя работают в туалетах в школе, где ребенку выбили глаз молотком

В школе Иланского района Красноярского края, где подросток выбил глаз однокласснику молотком, кабинеты учителей располагаются в туалете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что один из туалетов оборудовали под кабинет, так как многие помещения школы находятся в аварийном состоянии.

По данным телеканала, из-за постепенно разрушающейся постройки в коридорах школы созданы импровизированные классы.

В Министерстве образования Красноярского края пообещали направить официальный запрос в школу с просьбой пояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что 14-летний ученик ударил своего одноклассника в глаз молотком. Пострадавший мальчик был госпитализирован, ему предстоит сложная операция.

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