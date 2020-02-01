На северо-востоке Москвы горит склад

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Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству... Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС на месте пожара в швейном цеху по производству...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пожарный поезд направлен для тушения пожара склада на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что здание склада горит по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 20.

Горящее здание покинули самостоятельно 12 человек до прибытия пожарных.

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