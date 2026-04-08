Раскрыты результаты судмедэкспертизы в отношении звезды «Постучись в мою дверь»

В крови актрисы Ханде Эрчел не обнаружили наркотиков
Christian Ender/IMAGO/Global Look Press

Результаты судмедэкспертизы не показали наличие наркотиков в крови турецкой актрисы Ханде Эрчел. Об этом сообщает GAZETE PENCERE.

В организме Эрчел не нашли никаких запрещенных или стимулирующих веществ. Исследование проводилось по образцам крови и волос актрисы. Девушка добровольно сдала все анализы. Позже артистка также выпустила официальное заявление о том, что не употребляет наркотики. Со звезды сняли все обвинения.

В марте звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках.

В отношении актрисы был выписан ордер на арест, однако в это время она находилась за рубежом. О своем аресте артистка узнала из СМИ. Вернувшись в Турцию, она начала сотрудничать с правоохранительными органами.

Ханде Эрчел наиболее известна по роли Эды Йылдыз в «Постучись в мою дверь». Она также снималась в проектах «Королек — птичка певчая», «Любовь не понимает слов», «Кольцо», «Черная жемчужина», «Совершенно другой».

Ранее в Турции задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках.

 
