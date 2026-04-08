Старейшая в мире окаменелость осьминога никогда им не была, выяснили ученые

PRS: древнейшая в мире окаменелость осьминога никогда не была осьминогом

Ученые выяснили, что окаменелость Pohlsepia mazonensis, считавшаяся древнейшим осьминогом, на самом деле принадлежит наутилоиду — раковинному головоногому моллюску. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRS).

Pohlsepia возрастом 300 миллионов лет была обнаружена в 2000 году в местонахождении Мазон-Крик (Иллинойс) и долгое время считалась старейшим известным осьминогом. Теперь ее переклассифицировали как родственника современных наутилусов. Это открытие смещает дату появления мягких тканей наутилоидов примерно на 220 миллионов лет назад и сдвигает дату появления осьминогов на 150 миллионов лет вперед.

Исследователи использовали синхротронную визуализацию — высокоэнергетические рентгеновские лучи, позволяющие изучать внутренние структуры окаменелостей с высоким разрешением. Новые данные показали, что у Pohlsepia есть 11 зубоподобных элементов радулы — характерного органа для моллюсков. Их форма и количество соответствуют радуле наутилоидов, а не осьминогов, у которых обычно семь-девять элементов.

Кроме того, структура, ранее интерпретированная как чернильный мешок, не содержала пигментных меланосом. Эти органеллы служат для хранения и выделения пигмента, который обеспечивает способность моллюска к выбросу чернил при опасности.

Сравнение с другими окаменелостями показало, что радула Pohlsepia полностью совпадает с радулой Paleocadmus pohli, древнего наутилоида из того же местонахождения. Это значит, что Pohlsepia — не отдельный вид, а экземпляр P. pohli.

Палеобиолог Томас Клементс из Университета Рединга пояснил, что ошибка объясняется особенностями сохранности окаменелости: тело разложилось до захоронения, создавая впечатляющее сходство с осьминогом.

