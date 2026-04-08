Старейшая в мире окаменелость осьминога никогда им не была, выяснили ученые

Clements et al., Proc. R. Soc. B., 2026

Ученые выяснили, что окаменелость Pohlsepia mazonensis, считавшаяся древнейшим осьминогом, на самом деле принадлежит наутилоиду — раковинному головоногому моллюску. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRS).

Pohlsepia возрастом 300 миллионов лет была обнаружена в 2000 году в местонахождении Мазон-Крик (Иллинойс) и долгое время считалась старейшим известным осьминогом. Теперь ее переклассифицировали как родственника современных наутилусов. Это открытие смещает дату появления мягких тканей наутилоидов примерно на 220 миллионов лет назад и сдвигает дату появления осьминогов на 150 миллионов лет вперед.

Исследователи использовали синхротронную визуализацию — высокоэнергетические рентгеновские лучи, позволяющие изучать внутренние структуры окаменелостей с высоким разрешением. Новые данные показали, что у Pohlsepia есть 11 зубоподобных элементов радулы — характерного органа для моллюсков. Их форма и количество соответствуют радуле наутилоидов, а не осьминогов, у которых обычно семь-девять элементов.

Кроме того, структура, ранее интерпретированная как чернильный мешок, не содержала пигментных меланосом. Эти органеллы служат для хранения и выделения пигмента, который обеспечивает способность моллюска к выбросу чернил при опасности.

Сравнение с другими окаменелостями показало, что радула Pohlsepia полностью совпадает с радулой Paleocadmus pohli, древнего наутилоида из того же местонахождения. Это значит, что Pohlsepia — не отдельный вид, а экземпляр P. pohli.

Палеобиолог Томас Клементс из Университета Рединга пояснил, что ошибка объясняется особенностями сохранности окаменелости: тело разложилось до захоронения, создавая впечатляющее сходство с осьминогом.

Ранее в Южной Корее показалипоказали самого милого динозавра, названного в честь персонажа из мультфильма.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
