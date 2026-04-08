Стало известно, начнут ли США наземную операцию в Иране после перемирия

Президент США Дональд Трамп не начнет сухопутную операцию на территории Ирана после двухнедельного перемирия. У Штатов нет на это необходимых военных сил, кроме того, конгресс скоро может ограничить Трампа в проведении операций за рубежом в соответствии с американским законодательством. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Американцы этого не сделают, Трамп не сделает, и никто ему не даст на это право, потому что если две недели начиная с сегодняшнего дня приложить, это будет очень близкий срок к тому, когда полномочия Трампа для проведения военных операций без согласования конгресса закончатся. Трамп не начнет эти боевые действия», — подчеркнул он.

Кроме того, считает Леонков, Трамп «сжег практически весь ракетный арсенал», который был у США. У американцев в итоге остался только так называемый «неприкосновенный запас», который обеспечивает национальную безопасность территории США.

«Дальше сжигать [ракетный арсенал] — это значит подрывать эту национальную безопасность, поэтому, чтобы провести наземную операцию, нужны средства не только денежные, но нужны еще и боевые средства», — пояснил военный эксперт.

В таких условиях, по мнению Леонкова, США выйдут из конфликта путем переговоров с Ираном, а Израиль продолжит наносить удары по иранским прокси-силам в регионе. Таким образом, потенциал для дальнейшей напряженности между Ираном и Израилем сохраняется, отметил эксперт.

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

