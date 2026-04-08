В подмосковном Домодедово людей эвакуировали из торгового центра

Осторожно, Москва: в Домодедово загорелся ТЦ «Стайер»
В Домодедово Московской области загорелся четырехэтажный торговый центр (ТЦ) «Стайер». Посетителей эвакуировали, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Задымление заметили на улице Корнеева. По словам очевидцев, дым и огонь видны на крыше комплекса. Посетители эвакуированы», — сказано в посте.

По данным канала, на место уже приехали сотрудники МЧС. Уточняется, что загорелась кровля здания, площадь возгорания — 30 квадратных метров. Известно, что в ТЦ также находится общепит.

«Улицы рядом затянуло дымом, едкий запах гари», — говорят очевидцы.

Других подробностей не приводится, как и информации о пострадавших. Официальных комментариев от ведомств на момент публикации нет.

В марте в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
