В России отметили всплеск интереса к теме ядерного оружия со стороны Европы

Россия отмечает всплеск интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских стран. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, динамика последних месяцев и даже дней не может не удручать.

«Мы отмечаем взрывной всплеск не только риторики, но просто интереса к теме ядерного оружия со стороны европейских столиц, которые еще недавно вроде бы как ратовали за, как они формулировали, скорейшее ядерное разоружение», — сказала Захарова.

8 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что Евросоюз приступил к тайной проработке вопроса создания собственного ядерного потенциала для сдерживания «российской угрозы».

В ведомстве отметили, что подобными действиями руководство объединения и ряда его ведущих стран в очередной раз «пробило дно собственного безумия и политической безответственности», продиктованных патологической русофобией.

До этого президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция увеличит количество своих ядерных боеголовок. По его словам, соответствующий приказ уже отдан: страна вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и более не будет разглашать данные о своем арсенале. Париж намерен подключить к своей ядерной программе еще восемь стран Европы, что станет «дополнением НАТО».

Ранее Европу призвали сократить отставание в вооружениях от США.

 
