Шеф Пентагона заявил о «решающей военной победе» над Ираном

Американский министр обороны Пит Хегсет объявил о «решающей военной победе» над Ираном. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

При этом шеф Пентагона заявил, что ракетная программа Исламской Республики фактически уничтожена.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам при помощи ракетам и беспилотников по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты. Какие именно — в материале «Газеты.Ru».

