Иран будет считать США соучастником нападения в случае агрессии Израиля

Иран будет считать Соединенные Штаты соучастником нападения в случае агрессии со стороны Израиля против Ирана. Об этом заявили иранские вооруженные силы, сообщает гостелерадиокомпания Исламской Республики (IRIB).

«Мы будем считать США соучастником любого нападения и агрессии со стороны сионистского режима (имеется ввиду Израиль. — «Газета.Ru») на Иран и его интересы, чему будем решительно противодействовать», — сказано в заявлении.

7 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

