Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Воронежской области мэра уволили из-за взятки спустя семь дней с назначения

Врио мэра Нововоронежа задержали за взятку двухлетней давности
Юрий Черенков/VK

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Нововоронежа Юрий Черенков, который был назначен на пост 1 апреля, задержан по обвинению в получении взятки. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

Пресс-служба регионального следкома в свою очередь сообщила, что по обвинению в получении взятки в 2024 году задержан бывший замглавы одного из муниципалитетов Воронежской области.

По версии следователей, чиновник, занимая должность первого замглавы администрации Павловского района, мог получить 160 тыс. рублей за покровительство фирме при заключении муниципальных контрактов.

В отношении фигуранта на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), по которой может грозить до 12 лет лишения свободы. Чиновника задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.

«Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник пишет о том, что после обвинения в коррупции Черенкова уволят с поста главы Нововоронежа.

На прошлой неделе, после своего назначения на новую должность Черенков поблагодарил на своей странице во «ВКонтакте» команду администрации Павловского района за годы совместной работы и выразил надежду, что накопленный опыт поможет ему на новом месте.

Ранее при обыске у вице-губернатора Кубани Коробки нашли наличные почти на 1 млрд рублей.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!