В Воронежской области мэра уволили из-за взятки спустя семь дней с назначения

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Нововоронежа Юрий Черенков, который был назначен на пост 1 апреля, задержан по обвинению в получении взятки. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

Пресс-служба регионального следкома в свою очередь сообщила, что по обвинению в получении взятки в 2024 году задержан бывший замглавы одного из муниципалитетов Воронежской области.

По версии следователей, чиновник, занимая должность первого замглавы администрации Павловского района, мог получить 160 тыс. рублей за покровительство фирме при заключении муниципальных контрактов.

В отношении фигуранта на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), по которой может грозить до 12 лет лишения свободы. Чиновника задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.

«Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник пишет о том, что после обвинения в коррупции Черенкова уволят с поста главы Нововоронежа.

На прошлой неделе, после своего назначения на новую должность Черенков поблагодарил на своей странице во «ВКонтакте» команду администрации Павловского района за годы совместной работы и выразил надежду, что накопленный опыт поможет ему на новом месте.

Ранее при обыске у вице-губернатора Кубани Коробки нашли наличные почти на 1 млрд рублей.