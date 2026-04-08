Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Учитель предупредил о последствиях введения оценок за поведение в школе

Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Введение в школах оценок за поведение учеников не только не исправит ситуацию с плохим поведением, но и будет негативно отразится на всех детях и педагогах. Таким мнением в разговоре с НСН поделился член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

«Введение такой оценки не приведет к улучшению ситуации в целом, могут пострадать как ученики, так и учителя. Любая оценка субъективна», — заявил эксперт.

По его мнению, после введения оценок за поведение учителя не будут заниматься реальными проблемами школьников и перестанут их воспитывать. Теперь педагоги начнут стремиться объективно оценивать поведение учеников, чтобы избежать жалоб родителей и лишних конфликтов. В итоге такое нововведение будет отнимать много сил.

Специалист добавил, что сейчас также нет информации о том, какое наказание будет грозить детям, поведение которых окажется признано «недопустимым».

Напомним, предполагается, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а в 2027-2028 учебном году такая модель будет введена во всех общеобразовательных организациях страны.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!