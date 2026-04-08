Учитель предупредил о последствиях введения оценок за поведение в школе

Введение в школах оценок за поведение учеников не только не исправит ситуацию с плохим поведением, но и будет негативно отразится на всех детях и педагогах. Таким мнением в разговоре с НСН поделился член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

«Введение такой оценки не приведет к улучшению ситуации в целом, могут пострадать как ученики, так и учителя. Любая оценка субъективна», — заявил эксперт.

По его мнению, после введения оценок за поведение учителя не будут заниматься реальными проблемами школьников и перестанут их воспитывать. Теперь педагоги начнут стремиться объективно оценивать поведение учеников, чтобы избежать жалоб родителей и лишних конфликтов. В итоге такое нововведение будет отнимать много сил.

Специалист добавил, что сейчас также нет информации о том, какое наказание будет грозить детям, поведение которых окажется признано «недопустимым».

Напомним, предполагается, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а в 2027-2028 учебном году такая модель будет введена во всех общеобразовательных организациях страны.

Ранее глава СПЧ объяснил, для чего нужна оценка за поведение в школе.