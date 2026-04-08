Стало известно, какой срок может получить юноша, напавший на учительницу в Пермском крае

Подросток, которого подозревают в нападении на учительницу в школе Пермского края, может получить серьезный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По словам представителей ведомства, несовершеннолетний за расправу над человеком может получить максимум десять лет лишения свободы.

Задержанному за жестокое нападение на учительницу 17 лет, инцидент произошел накануне в Добрянке. Молодой человек пришел в школу с ножом, и, заметив педагога на крыльце, нанес несколько ударов. По словам очевидцев, женщина получила травмы спины и живота. Из-за серьезных повреждений спасти ее не удалось.

Во время допроса девятиклассник заявил, что педагог его «гнобила». Его сверстники утверждают, что юноша мог вести себя неадекватно, а соседи рассказали, что подросток рос в хорошей семье.

Известно, что за некоторое время до произошедшего юноша оскорблял учительницу и ее семью в интернете. Сама женщина обращалась в полицию, но за свою жизнь не опасалась.

Ранее в России призвали помещать «нестабильных» детей в закрытые школы.

 
