«Донбасский» сценарий, согласно которому население какого-либо региона Литвы захочет стать частью России, является «маловероятным». Об этом в интервью «Укринформ» заявил командир Союза стрелков Литвы, полковник-лейтенант Линас Идзялис.

Он отметил, что до сих пор в Литве «некоторые» не разговаривают на английском языке, а российский контент все еще остается легкодоступным на YouTube и других платформах. При этом Идзялич подчеркнул, что симпатии к России в стране в большей степени испытывает не русское этническое меньшинство, а сами литовцы. Однако он уверен, что таких граждан немного.

«Небольшая часть литовцев отравилась российским контентом настолько, что не существует никаких «антибиотиков», которые помогли бы им. По сути, нужно только время, чтобы молодое поколение заменило тех, кому уже не помочь.<…> Хорошая новость для Литвы заключается в том, что те, кто симпатизирует России, не живут в каком-то конкретном районе, поэтому сценарий типа донбасского у нас маловероятен», — отметил он.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Эстония и Латвия открыли свое воздушное пространство для украинских БПЛА, которые атакуют Россию.

Затем в минобороны Латвии заявили, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов украинских войск по российской территории. Также издание Times написало, что Россия предупредила страны Балтии об ответе за пролет украинских дронов.

В марте председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон написал, что утверждения о планах России атаковать страны Балтии базируются на необоснованных домыслах.

5 февраля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что страны НАТО потерпели поражение на учениях, имитировавших нападение России на Литву.

Ранее депутат Журавлев призвал атаковать Прибалтику после открытия неба для дронов ВСУ.