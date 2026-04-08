Глава Пентагона объяснил угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить иранскую цивилизацию ради переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Иран полностью понимает, что их способность производить, генерировать энергию для подпитки их террористического режима было в наших руках, в руках президента Трампа. Вот почему они сели за стол переговоров, он дал понять «мы можем забрать все это у вас», — сказал он.

До этого глава Белого дома объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Трамп согласился приостановить бомбардировки. По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

7 апреля США и Иран обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал Трамп, сообщивший, что ближайшей ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

В марте президент РФ Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана.