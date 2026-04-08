В креме с маркетплейсов обнаружили вещество, вызывающее рак

Роспотребнадзор принимает меры из-за продажи крема La Roche Posay с бензолом
Роспотребнадзор начал принимать меры в связи с появлением на маркетплейсах крема французского бренда La Roche Posay, в составе которого предположительно есть бензол. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора отреагировали на появление в СМИ информации о продаже маркетплейсами потенциально опасного для здоровья крема. Ведомство направило официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием проинформировать участников рынка электронной торговли о товаре и не допустить реализацию продукта. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

В марте прошлого года председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обращался к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием принять меры после выявления бензола в продукции французского бренда La Roche Posay. Речь шла о кремах Effaclar Duo+M и Effaclar Duo. Леонов подчеркнул, что продукция этого бренда не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Бензол — это высокотоксичное и канцерогенное вещество, которое представляет серьезную опасность для здоровья человека и окружающей среды. При высоких концентрациях бензол может вызывать головокружение, тошноту, угнетение центральной нервной системы, сонливость, головную боль, спутанность сознания, а в тяжелых случаях — рак и летальный исход. Первым признаком отравления бензолом нередко бывает эйфория.

Ранее был развеян миф о безопасности «натуральной» косметики.

 
