Пятеро детей и взрослого госпитализировали с кишечной инфекцией в Нижегородской области

Взрослый и 5 детей госпитализированы с кишечной инфекцией в нижегородском Урене

Пятерых детей и одного взрослого госпитализировали с кишечной инфекцией в Урене Нижегородской области. Об этом РИА Новости заявили в министерстве здравоохранения региона.

«В инфекционном отделении Уренской центральной районной больницы проходят лечение один взрослый и пятеро детей», — сказали в минздраве.

Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.

До этого в дагестанском селе Карабудахкент с кишечной инфекцией госпитализировали 21 человека. Среди пациентов было 14 детей, но тяжелых случаев болезни не фиксировалось. Отравившиеся жаловались на повышение температуры, тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.

В конце февраля в Пермском крае зарегистрировали несколько случаев острой кишечной инфекции после посещения «Столовой №2» в Кунгуре.

