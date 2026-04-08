Пятеро детей и взрослого госпитализировали с кишечной инфекцией в Нижегородской области

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пятерых детей и одного взрослого госпитализировали с кишечной инфекцией в Урене Нижегородской области. Об этом РИА Новости заявили в министерстве здравоохранения региона.

«В инфекционном отделении Уренской центральной районной больницы проходят лечение один взрослый и пятеро детей», — сказали в минздраве.

Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.

До этого в дагестанском селе Карабудахкент с кишечной инфекцией госпитализировали 21 человека. Среди пациентов было 14 детей, но тяжелых случаев болезни не фиксировалось. Отравившиеся жаловались на повышение температуры, тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.

В конце февраля в Пермском крае зарегистрировали несколько случаев острой кишечной инфекции после посещения «Столовой №2» в Кунгуре.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.

 
