Стало известно, когда примут решение о допуске российских биатлонистов

В СБР сообщили, что решение о допуске биатлонистов РФ могут принять в сентябре

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по развитию профессионального спорта Павел Ростовцев раскрыл возможные сроки по возвращению российских биатлонистов на международные старты. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, мы пробуем общаться с IBU, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Очень надеемся, что во второй половине апреля состоится заседание CAS. Это не крайняя точка, но очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов. «...» В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно», — сказал Ростовцев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее глава IBU заявил, что уверен в необходимости не допускать россиян.