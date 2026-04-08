В Южной Корее волк вырыл туннель и сбежал из зоопарка

В Южной Корее из зоопарка в городе Тэджон сбежал двухлетний волк, что вызвало масштабную поисковую операцию по всему городу. По предварительным данным, хищник сумел выбраться из вольера, выкопав под ним туннель, пишет The Sun.

Спустя несколько часов после побега животное заметили недалеко от начальной школы. Очевидцы также сняли кадры, на которых волк бродит по улицам и выходит на оживленную городскую дорогу. Для поисков хищника была создана совместная группа реагирования, в которую вошли 35 пожарных, 116 полицейских и около 100 сотрудников зоопарка.

Власти Тэджона оперативно разослали жителям экстренное предупреждение с просьбой соблюдать меры предосторожности. Зоопарк временно приостановил работу и закрыл доступ для посетителей.

Ранее в зоопарке волк укусил годовалого мальчика за руку, пока мать с отцом сидели в телефонах.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
