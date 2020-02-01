Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации граждан России из наиболее пораженных коронавирусом нового типа районов Китая, отметил Песков. Он подчеркнул, что выполнение рейсов начнется 1 февраля 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 266 — вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Приморье через пункты пропуска эвакуировали 58 граждан РФ из КНР

— Посольство России приступило к спискам россиян на эвакуацию из Хубэя

— Путин предложил помощь с коронавирусом Си Цзиньпину