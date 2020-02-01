Летевший в Сочи самолет экстренно сел во Внуково

close
Depositphotos

Самолет рейса Москва-Сочи экстренно сел в аэропорту вылета, в московском Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, посадка была совершена из-за технических проблем.

В 10.05 лайнер приземлился в штатном режиме.

По предварительным данным, причиной экстренной посадки рейса стал сработавший датчик неисправности шасси.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Колумбии пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Пассажирский лайнер экстренно сел в Тегеране

Летевший в Мурманск самолет вернулся в Пулково из-за непогоды