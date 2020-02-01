Летевший в Сочи самолет экстренно сел во Внуково
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Самолет рейса Москва-Сочи экстренно сел в аэропорту вылета, в московском Внуково. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, посадка была совершена из-за технических проблем.
В 10.05 лайнер приземлился в штатном режиме.
По предварительным данным, причиной экстренной посадки рейса стал сработавший датчик неисправности шасси.
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