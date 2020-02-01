Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя в феврале из-за празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

День защитника Отечества 23 февраля выпадает на воскресенье, в связи с чем праздничный выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Таким образом, жители России будут отдыхать с 22 по 24 февраля.

За продолжительными выходными последует четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля.

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